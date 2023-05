Poslanci neposunuli do 2. čítania zmeny v povinnom zmluvnom poistení

Bratislava 23. mája (TASR) - Návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidle poslancov OĽANO Petra Kremského a Radovana Marcinčina Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Cieľom bolo znížiť počet nepoistených registrovaných vozidiel, ktoré spôsobujú nekryté škody.



Od začiatku budúceho roka do 30. júna 2024 by bola podľa návrhu možnosť opraviť údaje o vozidle v poistnej zmluve alebo uzavrieť nové poistenie. Začiatkom júla 2024 by následne polícia dostala zoznam nepoistených vozidiel, ktoré by vyradila z evidencie.



Kremský uviedol, že zákonom by sa mohlo vyradiť z evidencie približne 200.000 neexistujúcich a odstavených áut, pričom ich majitelia by už nemuseli platiť 500-eurový poplatok za ich vyradenie. Novela by mohla motivovať nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré si podľa predkladateľa často nemôžu dovoliť zaplatiť STK či zmienený poplatok za odhlásenie.