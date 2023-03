Poslanci neposunuli do 2. čítania zrýchlenie procesov plánu obnovy

Bratislava 21. marca (TASR) - Zabezpečiť bezproblémové a včasné plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR bolo cieľom návrhu novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Právnu normu skupiny poslancov hnutia OĽANO však Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



Návrh podľa nich reagoval na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vykonávania plánu obnovy. "Navrhovaným zákonom sa rovnako majú prijať vhodné kroky na odvrátenie rizika vzniku značných hospodárskych škôd, ku ktorým môže dôjsť, ak by sa míľniky a ciele Plánu obnovy neplnili v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne," vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.



Z praxe podľa nich vyplynula potreba explicitného vyjadrenia kompetencie vlády schvaľovať materiály súvisiace s realizáciou plánu obnovy. Novela mala tiež upraviť spôsob vyhlasovania výziev s využitím informačného systému plánu obnovy (ISPO).



"Oproti doterajšiemu zneniu sa výzva vyhlasuje jej zverejnením v ISPO. Upravuje sa rovnako povinnosť vykonávateľa zverejniť informáciu o vyhlásení výzvy a príslušný odkaz na výzvu na svojom webovom sídle," priblížili poslanci.



V prípade zmeny výzvy sa malo umožniť vykonávateľovi vyzvať záujemcov, ktorí už predložili žiadosť o prostriedky, na doplnenie žiadosti. Podľa doterajšej právnej úpravy mal vykonávateľ povinnosť vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o prostriedky v prípade, ak žiadosť nebola úplná. To sa malo zmeniť, cieľom bolo zrýchlenie implementačného procesu. Vykonávateľ by tak bol oprávnený posúdiť neúplnú žiadosť o prostriedky hneď ako neúspešnú.



Poslanci tiež navrhli doplniť do zákona možnosť nevytvárať poradie žiadostí o prostriedky v prípade, ak finančná alokácia určená na danú výzvu prevyšuje sumu prostriedkov požadovanú žiadateľmi. Takisto mala pribudnúť možnosť posúdiť žiadosť aj v rámci inej výzvy ako tej, na základe ktorej bola predložená.