Poslanci neposunuli novelu katastrálneho zákona do 2. čítania
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) novelu označil za štandard, obdobné pravidlá sú podľa neho aj v iných krajinách Európskej únie.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Jeho cieľom bolo zaviesť k určitým druhom osobných údajov zverejnených na katastrálnych portáloch povinnú autentifikáciu, resp. registráciu. Za návrh hlasovalo iba 73 zo 146 prítomných poslancov. Hlasovania sa zdržalo viacero zákonodarcov koaličnej SNS.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) novelu označil za štandard, obdobné pravidlá sú podľa neho aj v iných krajinách Európskej únie. „Nikto nikomu nezakazuje kontrolovať a pozerať veci cez kataster. Aj po tejto novelizácii si môže každý pozrieť, kto čo vlastní, samozrejme, aj bezplatne, len po identifikácii," zareagoval na kritiku zmien v katastrálnom zákone.
Novela podľa Takáča prináša moderné a vyvážené riešenie, ktoré zachováva otvorenosť katastra, no zároveň posilňuje ochranu vlastníkov. „Reaguje na nové výzvy digitálnej doby, posilňuje ochranu osobných údajov, obmedzuje ich zneužívanie a zvyšuje bezpečnosť právnych vzťahov do nehnuteľností," priblížil minister. Cieľom novely je podľa neho, aby kataster aj naďalej slúžil verejnosti ako spoľahlivý a transparentný nástroj, ktorý poskytuje istotu v otázkach vlastníctva, nie priestor na nekontrolované používanie údajov.
„V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza povinná bezplatná autentifikácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra. Údaje z tejto registrácie budú môcť byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe.
