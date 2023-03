Poslanci neprelomili veto prezidentky pri pozemných komunikáciách

Bratislava 15. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neprelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a pri opätovnom prerokovaní neschválili novelu zákona o pozemných komunikáciách. Hlava štátu vzhľadom na svoje pripomienky navrhla právnu normu neprijať ako celok.



Prezidentka v stanovisku k vrátenej novele upozornila, že v nej nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií (MF) SR dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie, ani nebola vedená diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje Ústavný súd (ÚS) pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti.



Hlava štátu pripomenula, že Ministerstvo dopravy (MD) SR následne vyčíslilo, že dopad zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur, pričom tento dopad nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý.



Novela mala za cieľ zrovnoprávniť postavenie Slovenskej správy ciest (SSC) s ostatnými správcami ciest. Predkladatelia poukázali na to, že majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom, s ktorým SR bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory. SSC ako správca ciest prvej triedy je jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena.



Následkom podľa predkladateľov je, že čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie pozemkov pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevyrovnané. Vlastník pozemku pod cestou prvej triedy mal podľa návrhu získať za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá by sa poskytla jednorazovo a bola by stanovená znaleckým posudkom. Náhradu mal uhradiť vlastník cesty prvej triedy.