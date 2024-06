Poslanci neschválili 180-dňovú lehotu pri registrácii v SP

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania zavedenie 180-dňovej preklenovacej lehoty, počas ktorej by naďalej trvala registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni (SP), aj keď by už nezamestnával žiadneho zamestnanca. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov za SaS.



"Pomohlo by to najmä menším zamestnávateľom, ktorí striedavo zamestnávajú a potom zase ukončujú pracovnoprávny vzťah s krátkodobými zamestnancami, napríklad dohodármi. Pôjde o zamestnancov zamestnávaných na rôzne sezónne, nárazové alebo výpomocné práce a podobne," uviedli predkladatelia.



V súčasnosti sa registrácia zamestnávateľa v registri zamestnávateľov ukončuje v deň, keď zamestnávateľ prestane zamestnávať posledného zamestnanca. Len čo potom znova začne niekoho zamestnávať, musí sa registrovať nanovo. To podľa predkladateľov spôsobuje administratívnu záťaž pre zamestnávateľa ako podnikateľský subjekt, ako aj pre SP.