Poslanci neschválili návrh na opätovné zavedenie bankového odvodu

Bratislava 30. novembra (TASR) – Návrh zákona, ktorým by sa opätovne zaviedol osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií (bankový odvod), plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo. Návrh predložila skupina poslancov za opozičnú stranu Smer-SD. Poslanci návrh odôvodnili potrebou hľadať všetky zdroje na konsolidáciu verejných financií a zmiernenie zdražovania energií.



"Ako sociálni demokrati reagujeme na rekordné zadlžovanie Slovenska v dôsledku neefektívnych rozhodnutí neskúsenej vlády a zdroje na záchranu štátneho rozpočtu hľadáme v gigantických ziskoch bánk a nie v peňaženkách slovenských rodín," uviedol na sociálnej sieti k návrhu zákona predseda Smeru-SD Robert Fico.



Finančné inštitúcie pôsobiace na Slovensku dosiahli podľa Smeru-SD v tomto roku "rekordné zisky" v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Preto predkladatelia návrhu považujú za správne vrátiť sa k nástroju osobitného bankového odvodu, ktorý by pri sadzbe 0,4 % za príslušný rok mohol priniesť príjem do rozpočtu SR v objeme približne 300 miliónov eur.



Pôvodný zákon o osobitnom odvode nadobudol účinnosť 1. januára 2012 a parlament ho definitívne zrušil v novembri minulého roka. Odvod mal prispieť k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa týchto finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore, k zabezpečeniu spravodlivého rozdelenia záťaže a k predchádzaniu vzniku rozsiahlych výdavkov pre daňové subjekty, vládu a hospodárstvo v prípade riešenia finančných kríz, k stimulovaniu vybraných finančných inštitúcií obmedzovať systémové riziká a k ochrane stability finančného sektora.