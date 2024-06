Poslanci neschválili opatrenie na zamedzenie nežiaduceho vývoja cien

Bratislava 27. júna (TASR) - Opatrenie na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v podobe zákazu dohodnúť novú formu neprimeranej ceny, sa neustanoví. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o cenách z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.



"Každý podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí nielen na slovenskom trhu, ale zároveň aj na trhu niektorého zo susedných štátov, ktoré sú členmi EÚ, a ktorý dosiahol minimálne ročný obrat vo výške 50 miliónov eur na Slovensku, bude mať povinnosť harmonizovať svoju cenotvorbu pri predaji rovnakých potravín od rovnakého výrobcu v rovnakom obchodnom reťazci," uviedli predkladatelia.



Nemohol by tak podľa nich predávať na tuzemskom trhu tento tovar za vyššiu cenu, než ho predáva v ostatných krajinách, kde pôsobí. Porušenie tejto povinnosti malo byť vyhodnotené ako porušenie cenovej disciplíny a malo ho byť možné sankcionovať v rámci aktuálne platných sankčných mechanizmov.



"Návrh zákona reaguje na dlhodobo existujúci negatívny jav, ktorý je možné označiť ako "nútená nákupná turistika." Tento pojem opisuje situáciu, keď sú občania Slovenskej republiky nútení cestovať do okolitých susedných krajín s úmyslom nakúpiť potraviny a potravinárske výrobky za výhodnejšie ceny než na slovenskom vnútornom trhu," dodali predkladatelia.