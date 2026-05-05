Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze o situácii v PPA
Opozičné hnutie zároveň žiadalo vyzvať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD), aby okamžite zverejnil úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci v utorok popoludní neschválili program mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady (NR) SR o situácii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorú iniciovalo opozičné PS. Prítomných bolo síce 141 zákonodarcov, ale program zasadnutia s uvedeným jediným bodom neschválili - za bolo iba 63, proti 78 poslancov. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) následne mimoriadnu schôdzu ukončil, od 14.OO h budú poslanci pokračovať v rokovaní prerušenej 49. schôdze.
PS navrhlo na mimoriadnej schôdzi prijať uznesenie o závažnej situácii v PPA s tým, že NR SR vníma s hlbokým znepokojením situáciu v PPA a nedodržiavanie akreditačných kritérií pri boji proti konfliktom záujmov a podvodom. Mala tiež vyjadriť presvedčenie, že pozastavenie akreditácie vážne ohrozí slovenských farmárov.
Opozičné hnutie zároveň žiadalo vyzvať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD), aby okamžite zverejnil úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Zároveň by mal predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPA, ako aj odstrániť konflikty záujmov a preukázal funkčný systém kontroly.
Európska komisia podľa PS varovala SR, že PPA nedodržiava akreditačné kritériá pri boji proti konfliktu záujmov a podvodom. Žiada tiež pozastavenie trvalej akreditácie a ozdravný proces agentúry, v opačnom prípade hrozí úplné odobratie akreditácie a ohrozenie stoviek miliónov eur pre slovenských farmárov. PS poukázalo aj na to, že PPA skončila s vyplácaním veľkých platieb za rok 2025 a ďalšie by mali byť vyplatené až v novembri 2026.
