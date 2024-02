Poslanci nesúhlasili s návrhom SaS zvýšiť odpisovú hranicu

Bratislava 27. februára (TASR) - Hranica hodnoty majetku určeného na odpisovanie sa nezvýši zo súčasných 1700 eur, resp. 2400 eur na 3000 eur. Neskráti sa ani odpisovanie niektorých budov zo súčasných 40 na 20 rokov. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).



Navrhované zmeny mali podľa autora zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. "Skrátenie doby odpisovania zo 40 na 20 rokov je krokom k zatraktívneniu podnikateľského prostredia a k zvýšeniu investícií do majetku, ktorý je doteraz v odpisovej skupine 6. Ide o budovy, resp. o väčšinu budov. Investície do hmotného majetku v podobe budov sa stanú pre podnikateľské subjekty návratnejšie, a teda aj finančne atraktívnejšie," uviedol poslanec v dôvodovej správe.



Zároveň upozornil, že suma, nad ktorou už je majetok potrebné odpisovať a nemôže sa tak uplatniť jeho celá nákupná cena do nákladov v aktuálnom roku, nebola zvyšovaná už vyše dekádu. Návrh bol teda reakciou na inflačné posuny za toto obdobie.