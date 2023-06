Poslanci nesúhlasili s odškodnením klientov nebankových subjektov

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli vo štvrtok zákon o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov z dielne Martina Fecka (OĽANO) do druhého čítania. Čiastočné odškodnenie sa malo týkať približne 50.000 ľudí.



Fecko navrhoval zúžiť okruh oprávnených osôb a upraviť podmienky poskytnutia odškodnenia a jeho výšku. "Najvyšší možný podiel, ktorý sa odškodňuje, je 33.000 eur a najvyššia možná suma odškodnenia z tohto podielu je 13.200 eur pri predpokladanom počte asi 50.000 ľudí, ktorých by sa mohla táto zákonná úprava týkať," uviedol v dôvodovej správe.



Predkladateľ chcel zákonom odškodniť ľudí, ktorí vložili svoje finančné prostriedky do podnikania nebankových subjektov a utrpeli ujmu. Ujma spočívala podľa Fecka v tom, že im po skončení podnikania nebankového subjektu alebo po ukončení konkurzného konania vedeného voči nebankovému subjektu nebol vyplatený alebo vrátený ani ich podiel, ktorý do takéhoto nebankového subjektu vložili.