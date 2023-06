Poslanci nevzali na vedomie Program stability SR na roky 2023 až 2026

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nevzali na vedomie Program stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026. Deficit slovenských verejných financií podľa tohto dokumentu v tomto roku najmä v dôsledku veľkého objemu energetických kompenzácií stúpne na 6,3 % HDP. V nasledujúcich troch rokoch bude musieť nová vláda prijať konsolidačné opatrenia v objeme takmer 2,8 % HDP.



"Od budúceho roku čaká slovenskú ekonomiku silnejšie oživenie podporené vývojom v eurozóne, a teda aj vyšším výkonom nášho exportu. Rast ekonomiky v najbližších troch rokoch v priemere nad 2 % bude mierne tlmiť plánovaná konsolidácia verejných financií," uviedol rezort financií v materiáli.



Podchladenú ekonomiku pomôžu naštartovať investície zo štrukturálnych fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Trh práce ostane podľa dokumentu odolný, aj keď dynamika tvorby pracovných miest bude mierna. Inflácia ustúpi v tomto roku k 10 % a reálne mzdy mierne porastú.



Pre ekonomiku ostávajú miernym rizikom ceny energií pre firmy, neistotu udržuje aj pokračujúca vojna na Ukrajine. Rizikom je aj slabšie čerpanie prostriedkov plánu obnovy, ktoré by v pesimistickom scenári odkrojilo polovicu z očakávaného ekonomického rastu v tomto aj budúcom roku.



Do roku 2026 program stability navrhuje pokles nominálneho deficitu o takmer dve tretiny, z aktuálnych vyše 6 % HDP blízko k 2 % HDP. "Bez reakcie by hrubý dlh v najbližších troch rokoch rástol. Pod úrovňou 60 % HDP sa stabilizuje len za predpokladu naplnenia rozpočtových cieľov deficitu," dodalo ministerstvo financií.