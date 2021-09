Poslanci nezaradili do programu návrh o náhradnej očkovacej prémii

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vládny návrh zákona, ktorý hovorí aj o možnosti vyplatenia náhradnej očkovacej prémie, plénum nezaradilo do programu schôdze. Podporilo to len 66 zo 132 prítomných poslancov. O tomto bode by sa tak na aktuálnej schôdzi rokovať nemalo.



Vláda doručila parlamentu návrh zákona spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Za to, aby sa rokovanie o tomto bode zaradilo do programu schôdze, boli poslanecké kluby OĽANO a Sme rodina. Poslanci SaS nehlasovali alebo sa zdržali. Proti bol Smer-SD, ĽSNS a väčšina nezaradených poslancov.



Návrh zákona má za cieľ predĺžiť termín na získanie sprostredkovateľského bonusu o dva mesiace. Vláda navrhla aj možnosť vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov "hodných osobitého zreteľa". Vyhlasovateľ očkovacej lotérie podľa návrhu môže počas trvania súťaže priznať výhru osobe, ktorá bola vyžrebovaná, ale výhru nezískala napríklad pre objektívne technické okolnosti súvisiace so zabezpečením a priebehom súťaže na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby.