Poslanci nezrušili uznesenie o odmietnutí sankcií voči Rusku
Návrh predložila skupina opozičných zákonodarcov.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) v stredu neschválili uznesenie, ktoré malo zrušiť Uznesenie NR SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov SR z júna tohto roka. Návrh predložila skupina opozičných zákonodarcov.
„Navrhuje sa zrušiť Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov Slovenskej republiky, ktoré bolo prijaté na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. júna 2025,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Z pôvodného uznesenia prijatého v júni vyplýva, že členovia vlády by nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii. Zároveň majú aktívne presadzovať opatrenia na stabilizáciu energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva.
Poslanci v stredu odmietli aj uznesenie NR SR k stanovisku Slovenskej republiky k sankčnej politike Európskej únie (EÚ) voči Ruskej federácii, ktoré rovnako predložila opozícia.
Uznesením chceli potvrdiť, že spoločná sankčná politika je účinným nástrojom spoločnej zahraničnej politiky EÚ voči vládam nečlenských štátov únie, spoločnostiam, skupinám, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí svojím konaním porušujú základy medzinárodného práva, narúšajú mierové usporiadanie, či ohrozujú princípy demokracie. Chceli tiež zaviazať vládu SR, aby súhlasila so zavádzaním a využívaním sankčnej politiky EÚ voči Ruskej federácii ako reakcie na vojenskú agresiu na Ukrajine a porušovanie princípov medzinárodného práva.
