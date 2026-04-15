Poslanci novelizovali zákon o posudzovaní zhody a aj ďalšie normy
Novelou sa podľa predkladateľa preberajú z európskej legislatívy ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Novelu zákona o posudzovaní zhody výrobku poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Právna norma z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou. Poslanci prostredníctvom nej nepriamo novelizovali aj viaceré ďalšie zákony.
Novelou sa podľa predkladateľa preberajú z európskej legislatívy ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov. Tiež možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Novelou sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
Poslanci pri záverečnom hlasovaní schválili viaceré pozmeňujúce správy z výborov. Novelizovaním zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete vypustili možnosť vlády určiť iný subjekt ako Ministerstvo financií (MF) SR na vykonanie hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pri strategických investíciách. Táto zmena je dôležitá pre plnenie jedného z míľnikov plánu obnovy, keďže s doterajšou úpravou nesúhlasila Európska komisia (EK) a hrozilo preto krátenie platby.
Úprava viacerých ďalších zákonov má zabezpečiť požiadavku vyplývajúcu z európskej smernice, aby sa na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo 112 dala použiť nielen hlasová, ale aj textová komunikácia tak, aby sluchovo znevýhodnené osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase. Novelou sa tak ustanovuje právo účastníka využívajúceho telekomunikačné služby na použitie tohto spôsobu tiesňovej komunikácie a povinnosť operátorov zabezpečiť jej prenos.
Novelou sa podľa predkladateľa preberajú z európskej legislatívy ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov. Tiež možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Novelou sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
Poslanci pri záverečnom hlasovaní schválili viaceré pozmeňujúce správy z výborov. Novelizovaním zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete vypustili možnosť vlády určiť iný subjekt ako Ministerstvo financií (MF) SR na vykonanie hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pri strategických investíciách. Táto zmena je dôležitá pre plnenie jedného z míľnikov plánu obnovy, keďže s doterajšou úpravou nesúhlasila Európska komisia (EK) a hrozilo preto krátenie platby.
Úprava viacerých ďalších zákonov má zabezpečiť požiadavku vyplývajúcu z európskej smernice, aby sa na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo 112 dala použiť nielen hlasová, ale aj textová komunikácia tak, aby sluchovo znevýhodnené osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase. Novelou sa tak ustanovuje právo účastníka využívajúceho telekomunikačné služby na použitie tohto spôsobu tiesňovej komunikácie a povinnosť operátorov zabezpečiť jej prenos.