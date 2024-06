Poslanci NR SR začínajú utorkové rokovanie návrhmi rezortu financií

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v utorok druhý týždeň a piaty rokovací deň aktuálnej 15. schôdze diskusiou k návrhu novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). V úvode dňa majú terminované viaceré body z dielne Ministerstva financií (MF) SR.



Cieľom predloženej novely je zlepšiť fungovanie systému PZP a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody. Do slovenského právneho poriadku preberá príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.



Nasledovať má diskusia napríklad aj o prvých opatreniach na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Podľa návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov by mali nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy, alebo energetické nápoje, podliehať novej spotrebnej dani. Upraviť sa má tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Táto daň sa má od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Daň sa má v ďalších rokoch postupne zvyšovať.



Poslanci majú o 11. hodine hlasovať aj o viacerých návrhoch, ktoré stihli prerokovať ešte v závere minulého týždňa. V piatok (14.6.) sa totiž nehlasovalo.