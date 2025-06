Poslanci NRSR odmietli návrh na zníženie DPH z 23 % na pôvodných 20 %

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičný návrh na zníženie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 23 % na pôvodných 20 % poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania. Napriek najdrastickejšiemu zvýšeniu základnej sadzby DPH dlh SR naďalej rastie, vysvetlili predkladatelia návrhu.



„Bezprecedentné skokové navýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 23 % vláda SR obhajovala potrebou konsolidácie verejných financií a zníženia dlhu Slovenskej republiky. Po predstavení a následnom schválení rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027 je však jasné, že z novozískaných približne 1,2 miliardy eur z vyššej sadzby DPH na znižovanie dlhu či ozdravovanie verejných financií nie je použité nič a dlh bude aj naďalej rekordne narastať,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Súčasná vláda podľa nich napriek schváleným konsolidačným opatreniam v hodnote približne 4,2 miliardy eur, ktoré každého občana stoja 800 eur ročne, nie je schopná pri deficite verejných financií dosiahnuť ani úroveň z obdobia, keď začala vládnuť. Vláda celú ťarchu konsolidácie ponechala na občanoch prostredníctvom zvýšených daní a poplatkov a rezignovala na hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, skonštatovali opoziční poslanci.



Zvýšenie príjmov štátu cez vyššiu DPH je podľa predkladateľov najjednoduchším, no zároveň aj najmenej vhodným spôsobom. Vyššia DPH by mala taktiež postihovať všetky skupiny obyvateľstva, bez ohľadu na ich finančné možnosti. „Nejestvujú tu žiadne výnimky pre obyvateľov, ktorým v dôsledku zvýšenia cien hrozí prepadnutie sa do pásma chudoby. Neadresnosť a všeobecnosť základnej sadzby DPH tak najviac ohrozuje nízkopríjmové skupiny obyvateľstva,“ doplnili opoziční poslanci.