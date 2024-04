Poslanci NRSR posunuli do 2. čítania novelu zákona o námornej plavbe

Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy bude pri plnení funkcie námorného úradu vydávať osvedčenia potvrdzujúce zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro v pravidelnej preprave. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o námornej plavbe, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.



Novelou sa podľa dôvodovej správy dopĺňa pôsobnosť ministerstva dopravy, ktoré plní funkciu námorného úradu v súlade s dohovorom SOLAS a smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ.



"Ide o začlenenie požiadaviek na zlepšenú stabilitu a zosúladenie uvedenej smernice s požiadavkami na stabilitu, vymedzenými Medzinárodnou námornou organizáciou na zabezpečenie jednotnej úrovne špecifických požiadaviek na stabilitu osobných lodí ro-ro, ktoré zlepšujú schopnosť tohto typu plavidla udržať sa na hladine v prípade poškodenia následkom zrážky a zabezpečujú vysokú úroveň bezpečnosti cestujúcich a posádky," uvádza sa v dôvodovej správe.



Účinnosť zákona predkladateľ navrhuje od 5. decembra 2024.