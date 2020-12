Poslanci o 17.00 h nebudú hlasovať, program schôdze sa vyčerpáva

Bratislava 1. decembra (TASR) – Poslanci v utorok nebudú hlasovať o 17. hodine ako zvyčajne. Odsúhlasili to na návrh predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica. Program schôdze sa totiž vyčerpáva. Na utorok popoludní majú termínované už len rokovanie o novele zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR.



Plénum by o návrhu zákona o dani z príjmov malo rokovať v utorok od 14. hodiny. V spoločnej správe z výborov je navrhnutých viacero zmien k návrhu zákona. Rovnako pozmeňujúce návrhy predložili aj poslanci Marián Viskupič (SaS) a Tomáš Lehotský (Za ľudí).



Zaviesť sa majú podľa navrhovanej novely zákona ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Tiež sa majú rozšíriť benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa.



Viskupič súčasne navrhuje, aby sa zrušilo oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Vypustiť by sa tiež mala napríklad nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Návrh zákona by mal zároveň priniesť zmeny pri daňovom bonuse pre deti.



V programe 18. schôdze parlamentu majú poslanci aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, zaoberať by sa ním mali v stredu (2. 12.). Zákonodarcov čakajú napríklad ešte aj návrhy ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), tie by však mali prerokovať až vo štvrtok (3. 12.). Plénum sa okrem iného ešte bude venovať novele zákona o vysokých školách, ktorú vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová parlamentu na opätovné prerokovanie.