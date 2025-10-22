< sekcia Ekonomika
Poslanci obmedzili rozpravu o novele o hazardných hrách na 12 hodín
O návrhu zákona by sa zatiaľ hlasovať nemalo.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. októbra (TASR) - Novelu zákona o hazardných hrách budú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu preberať až do úplného prerokovania v prvom čítaní, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Rozprava má byť zároveň obmedzená na 12 hodín. Poslanci si dané zmeny odsúhlasili koaličným procedurálnym návrhom.
O návrhu zákona by sa zatiaľ hlasovať nemalo. Procedurálny návrh predĺžil rozpravu v prípade potreby aj po 20.00 h, avšak bez hlasovania. Najbližšie hlasovanie v parlamente by malo byť vo štvrtok (23. 10.) o 11.00 h. Poslanci prerokovávajú návrh v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválili na poobedňajšom hlasovaní.
Podľa návrhu, ktorý by mal byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, pod ktoré Tipos patrí, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona, vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
