Poslanci odmietli dva dni voľna pre ženy pri spontánnom potrate

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli návrh na zavedenie dvoch dní voľna pre ženy pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu. Tento nárok sa mal rozšíriť aj na partnera ženy alebo inú osobu, ktorá je s ňou v rodinnom vzťahu. Návrh novely Zákonníka práce do parlamentu predložili opozičné poslankyne Lucia Plaváková a Simona Petrík (obidve PS).



"Cieľom zákona je prispieť k lepšiemu spracovaniu zažitého spontánneho potratu či narodenia mŕtveho plodu a prispieť k minimalizácii negatívnych dopadov na reprodukčné zdravie žien a rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho otehotnenia," uviedli predkladateľky v dôvodovej správe.



Doplnili, že v roku 2022 bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) u žien s trvalým pobytom na Slovensku evidovaných 5077 spontánnych potratov. Najviac ich mali ženy vo veku 25 až 29 rokov, nasleduje veková skupina od 30 do 34 rokov.



Predkladateľky spresnili, že ženy by mali mať nárok po spontánnom potrate na dočasnú práceneschopnosť (PN), ten im však nie vždy vzniká. "Od ženy, ktorá práve prišla o plod, nemôžeme žiadať, aby si počas tohto psychicky náročného obdobia plnila povinnosti PN, teda zabezpečenia príslušných tlačív alebo dodržiavania liečebného režimu v mieste bydliska. Voľno pri spontánnom potrate by nemalo podliehať žiadnym obdobným podmienkam," uviedli.



Zároveň upozornili, že o dočasnú PN v súčasnosti nemôže požiadať partner ženy ani iná blízka osoba, preto by sa malo zavedenie voľna pri spontánnom potrate rozšíriť aj pre druhú osobu. Priblížili, že žene nepatrí toto voľno v prípade, ak už jej vznikol nárok na materskú dovolenku v dĺžke 14 týždňov, ktorá pokrýva aj účel navrhovaného nároku na voľno.



"Nami predkladaný návrh zavádza dva dni voľna iba v prípadoch, ktoré úprava materskej dovolenky nepokrýva. Zároveň však aj v týchto prípadoch umožňuje čerpať voľno partnerovi, pričom pri súčasnej úprave nemá pri narodení mŕtveho plodu žiadny nárok na voľno," uzavreli.