Poslanci odmietli návrh KDH na reguláciu reklamy hazardných hier

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o reklame opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH). Právna úprava sa týkala regulácie reklamy hazardných hier, pričom návrh obmedzoval vysielanie takejto reklamy v televíziách a rádiách v čase od 6.00 do 22.00 h.



Poslanec v predloženom materiáli upozornil na fakt, že v aktuálnom zákone o reklame úplne chýba regulácia reklamy hazardných hier. "Vediac o rizikách vzniku hráčskych závislostí, ktoré sú podložené mnohými štúdiami z celého sveta, považujeme za eminentne dôležité nepodnecovať takýmto neprimeraným spôsobom najmä mladú generáciu k začatiu stávkovania a hrania hazardných hier," uviedol v súvislosti s reklamou na stávkovanie, ktorá bola vysielaná počas tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji.



Poukázal tiež na to, že v súčasnosti je podobne ako v jeho návrhu regulovaná reklama na iné spoločensky senzitívne výrobky. Ide napríklad o lieky, tabak, alkohol, zbrane, strelivo a dojčenské prípravky.