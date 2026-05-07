Poslanci odmietli návrh na dočasné zníženie zdanenia benzínu a nafty
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Spotrebná daň z benzínu a nafty sa dočasne nezníži. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Cieľom bolo podľa neho zmierniť takto vplyv rastúcich cien pohonných látok. Na prechodné 1,5-ročné obdobie tak navrhoval znížiť spotrebnú daň z bezolovnatého motorového benzínu zo súčasných 514 eur/1000 litrov na 359 eur/1000 l a spotrebnú daň z nafty z 368 eur/1000 l na 330 eur/1000 l. V prípade benzínu by išlo podľa predkladateľa o približne 30 % pokles, v prípade nafty o 10 %.
Predložený návrh ide podľa Viskupiča na hranu toho, čo pre oba druhy pohonných hmôt umožňuje európska legislatíva. Pripustil, že pri súčasnom objeme nakupovaných palív by malo zníženie daní negatívny vplyv na rozpočet. „Znížením spotrebnej dane podľa tohto návrhu budú ceny pohonných hmôt najnižšie v regióne V4 a je výrazný predpoklad zvýšenia predaja pohonných hmôt, čo bude znižovať negatívny vplyv na verejné financie,“ doplnil.
