Poslanci odmietli návrh na rozšírenie vyplácania daňového bonusu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o sociálnom poistení. Navrhovanými zmenami malo dôjsť k zvýšeniu počtu daňovníkov, ktorí by mali nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej sume, respektíve vyššej sume ako v súčasnosti alebo na uplatnenie daňového bonusu vôbec.



Novela zákona mala zmeniť postup výpočtu výšky nároku na daňový bonus tým, že základ dane by bol zvýšený o sumu vyplácaného materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa a peňažného príspevku na opatrovanie alebo ich úhrn.



V prípade, ak by daňovník nemal iné zdaniteľné príjmy, základom dane na určenie výšky nároku na daňový bonus by bola suma vyplácaného materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa alebo peňažného príspevku na opatrovanie alebo ich súhrn.



Novelou zákona sa tak mala rozšíriť podmienka na uplatnenie daňového bonusu o poberanie materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa a peňažného príspevku na opatrovanie.