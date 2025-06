Poslanci odmietli návrh na zrušenie obmedzení pri osobnej asistencii

Bratislava 11. júna (TASR) – Poskytovanie osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zostane obmedzené. Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo v stredu návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP opozičnej poslankyne Andrey Turčanovej (KDH). Jej cieľom bolo umožniť blízkym rodinným príslušníkom poskytovať osobnú asistenciu bez súčasných limitov.



Aktuálne môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne štyri hodiny denne (1460 hodín ročne) a len pri vybraných činnostiach. Patrí k nim vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby, ako aj sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie.



Toto obmedzenie sa vzťahuje na manžela, manželku, rodičov, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, opatrovníkov, deti, starých rodičov, vnukov, súrodencov, nevestu, zaťa, svokra, svokru a profesionálneho náhradného rodiča.



Navrhovaná novela mala tieto obmedzenia odstrániť, čím by sa podľa Turčanovej zabezpečila väčšia dostupnosť a kontinuita tejto služby. To by malo prispieť k lepšej integrácii osôb s ŤZP do spoločnosti a zvýšiť kvalitu ich života.



Predkladateľka uviedla, že novela bude mať nepriaznivý dopad na verejné financie. Odhadovaný nárast výdavkov na osobnú asistenciu mal byť približne 37,2 milióna eur ročne po zohľadnení úspor na iných sociálnych dávkach a návratu časti výdavkov do ekonomiky. Ministerstvo financií (MF) SR odmietlo tieto výpočty ako neaktuálne. Priemerne v roku 2024 poberalo príspevok na osobnú asistenciu 13.466 osôb a výdavky štátu na túto oblasť dosiahli 125 miliónov eur.