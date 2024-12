Poslanci odmietli návrh na zvýšenie príjmu obcí za vydobyté nerasty

Bratislava 3. decembra (TASR) - Príjmy obcí z poplatku za vydobyté nerasty sa nezvýšia. Navrhovali to opoziční poslanci Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



Poplatok predstavuje podľa predkladateľov najvyššiu položku z výnosov z dobývania nerastov, pričom je primárnym zdrojom pre štátny Environmentálny fond (Envirofond), ktorým sa financuje široké spektrum environmentálnych projektov na celonárodnej úrovni. To však nezohľadňuje priame dopady ťažby v konkrétnych lokalitách, v ktorých obce zväčša nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zmiernenie priamych a nepriamych negatívnych vplyvov ťažby na životné prostredie a na kvalitu života obyvateľov.



Navrhnutou zmenou malo dôjsť k zvýšeniu príjmov obcí z úhrady za vydobyté nerasty. "Použitie takto získaných finančných prostriedkov za vydobyté nerasty zo strany obce sa navrhuje účelovo viazať na zlepšovanie stavu životného prostredia, čím sa zabezpečí ich použitie priamo v lokalitách, ktoré čelia negatívnym vplyvom v dôsledku ťažby. Navrhovaná úprava odráža potrebu spravodlivejšieho prerozdelenia finančných zdrojov a podpory komunít, ktoré sú priamo ovplyvnené činnosťou spojenou s ťažbou nerastov," priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.



Dodatočné príjmy by podľa nich obciam umožnili realizovať projekty zamerané na zlepšovanie životného prostredia a kvality života miestnych obyvateľov, čo by mohlo okrem iného pozitívne ovplyvniť vzťahy medzi priemyslom a miestnou komunitou. Aktuálne prostriedky Envirofondu sú na tieto účely prístupné iba obmedzene a neprihliadajú na lokálne environmentálne potreby, doplnili opoziční poslanci. Výpadok Envirofondu v prípade prijatia zmeny vyčíslili na približne dva milióny eur, čo predstavovalo relatívne malú časť celkových príjmov fondu.