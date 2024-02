Poslanci odmietli návrh SaS poskytovať gastrolístky za mesiac pozadu

Bratislava 27. februára (TASR) - Stravné poukážky sa nebudú zamestnancom poskytovať za mesiac pozadu. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce opozičných poslancov Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Vladimíry Marcinkovej (všetci SaS).



"Cieľom predloženého návrhu je explicitne zakotviť, že stravné poukážky (tzv. gastrolístky), a tiež finančný príspevok na stravovanie sa poskytujú za mesiac pozadu a zamedziť tak možnosti v súčasnosti uplatňovaného výkladu, že stravné poukážky sa poskytujú zamestnancovi vopred (spravidla na začiatku mesiaca) s odôvodnením, že to vyplýva z ich názvu, z povahy ich určenia a inak sa zamestnanci nebudú mať za čo stravovať," argumentovali navrhovatelia.



Dôvodom navrhovanej zmeny je podľa nich odstránenie viacerých aplikačných problémov. Zamestnanec by takouto zmenou podľa predkladateľov nič nestratil, stravné poukážky by dostal len s "posunom v čase". Zamestnávateľom by na druhej strane ubudla značná administratívna záťaž spôsobená komplikovanosťou systému, ktorá je spojená s viacerými aplikačnými nejasnosťami.