Poslanci odmietli návrh ústavného zákona o tvorbe dôchodkovej politiky

Bratislava 18. júna (TASR) - Parlament v utorok odmietol posunúť návrh opozičnej SaS na prijatie ústavného zákona o jednotnom systéme tvorby dôchodkovej politiky na Slovensku do druhého čítania. Návrh o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe mal vytvoriť jednotné pravidlá pre tvorbu dôchodkového systému.



"Predložený návrh ústavného zákona má ambíciu vystužiť dôchodkový systém pevnou kostrou nemenných, respektíve nie tak ľahko zmeniteľných ústavných imperatívov, ktoré by boli dlhodobým garantom jeho odolnosti voči individuálnym preferenciám tvorby sociálnej politiky vládnej moci bez ohľadu na jej politické zloženie," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Návrh si podľa poslancov mal zachovávať povahu ústavného zákona, ktorý vo všeobecnej rovine stanovuje iba základné zásady, avšak ich konkrétnu realizáciu a pretavenie do zákona ponechával na jednotlivé vlády.