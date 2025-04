Poslanci odmietli opozičné opatrenia na pomoc pre jednorodičov

Bratislava 1. apríla (TASR) - V zákone nebude definovaná jednorodičovská domácnosť a zavedené konkrétne opatrenia na pomoc jednej z najohrozenejších skupín Slovákov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam z dielne poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



„Na Slovensku žije viac ako 190.000 takýchto domácností s 310.000 deťmi, pričom až 85 % vedú ženy. Takmer polovica, teda 46 % jednorodičovských domácností, žije na hranici chudoby a ich priemerný príjem 1100 až 1200 eur mesačne zaostáva za bežnými rodinami,“ uviedli poslankyne Veronika Šrobová, Lucia Plaváková a Simona Petrík v dôvodovej správe.



Štát podľa nich dlhodobo ignoruje jednorodičov, ktorí nemajú dostatočnú ochranu ani podporu. V súčasnosti sú pre nich vymedzené opatrenia, ako napríklad dlhšia materská dovolenka, extra voľno či vyššia hranica príjmu pre sociálne nájomné bývanie, ktoré sú podľa opozičných poslankýň nedostatočné.



Z tohto dôvodu navrhovali zvýšiť príplatok pre prvákov na školské potreby z doterajších 110 eur na 150 eur a predlžiť nárok na hradené pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi zo siedmich na desať dní za rok. Pri zdravotne znevýhodnenom dieťati to mohlo byť 14 dní. Okrem toho chceli navýšiť aj počet dní pri ošetrovaní člena rodiny (OČR), a to na 21.



„Tieto legislatívne kroky sledujú základný cieľ, a to posilniť finančnú, pracovnú a sociálnu istotu jednorodičovských rodín, aby predišli prehlbovaniu chudoby,“ dodali predkladateľky.