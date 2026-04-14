Poslanci odmietli uznesenia k povinnostiam vlády z dlhovej brzdy
Pri súčasných vysokých úrovniach verejného dlhu by mal kabinet okrem iného požiadať parlament o vyslovenie dôvery, doteraz tak však neurobil.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorok dva opozičné návrhy uznesení, ktorými chceli apelovať na plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Podobné uznesenia k tejto téme predložili poslanci Progresívneho Slovenska (PS) a SaS.
Vláde v nich pripomínali, že od 22. novembra minulého roka jej prestala platiť dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy. Pri súčasných vysokých úrovniach verejného dlhu by mal kabinet okrem iného požiadať parlament o vyslovenie dôvery, doteraz tak však neurobil. Opoziční poslanci chceli vyzvať vládu, aby o dôveru požiadala bezodkladne. Chceli ju tiež požiadať, aby pred parlament predstúpila s dôveryhodným plánom na zníženie verejného dlhu a stabilizáciu verejných financií.
„Ignorovanie povinnosti požiadať o dôveru by znamenalo nielen ekonomický hazard, ale aj bezprecedentný útok na princípy právneho štátu. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý v roku 2011 podporilo naprieč politickým spektrom 146 poslancov vrátane predstaviteľov súčasnej vládnej koalície, bol prijatý práve pre situácie, kedy vláda stratí kontrolu nad dlhom,“ uviedol v odôvodnení jedného z uznesení poslanec Štefan Kišš (PS).
