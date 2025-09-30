< sekcia Ekonomika
Poslanci odmietli uznesenie k plneniu rozpočtovej zodpovednosti
Prostredníctvom uznesenia navrhovali zaviazať a vyzvať vládu, aby v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti bezodkladne predložila na rokovanie NR SR Návrh opatrení na zníženie dlhu.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci v utorok odmietli návrh uznesenia Národnej rady (NR) SR k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti a povinnostiam z neho vyplývajúcich. Do parlamentu ho predložila skupina poslancov opozičnej SaS.
Prostredníctvom uznesenia navrhovali zaviazať a vyzvať vládu, aby v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti bezodkladne predložila na rokovanie NR SR Návrh opatrení na zníženie dlhu. Zdôraznili v ňom, že tento návrh musí priniesť reálne opatrenia na zlepšenie stavu verejných financií a nesmie ísť len o formálne plnenie si zákonnej povinnosti bez želaného výsledku dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
Návrh uznesenia tiež obsahoval výzvu vláde a jednotlivým ministerstvám, najmä Ministerstvu financií (MF) SR, aby striktne postupovali podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a dodržiavali jeho jednotlivé ustanovenia.
