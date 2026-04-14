< sekcia Ekonomika
Poslanci odmietli viaceré uznesenia KDH na šetrenie výdavkov štátu
Riešiť chceli aj zrýchlenie čerpania eurofondov.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili v utorok viaceré návrhy uznesení z dielne opozičného KDH. Ich spoločným cieľom bolo prispieť ku konsolidácii verejných financií, keďže vládny konsolidačný balík považujú za nedostatočný.
„Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil 9. septembra 2025 konsolidačné opatrenia na ozdravenie verejných financií Slovenskej republiky. Na strane výdavkov štátu však neposkytol súbor žiadnych konkrétnych opatrení v záväznej forme,“ uviedli predkladatelia.
Plánovali napríklad vyzvať ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby na najbližšom rokovaní vlády predložila uznesenie zaväzujúce jednotlivé ministerstvá pristúpiť ku koordinovanému centrálnemu obstarávaniu energií v štátnej správe a podriadených organizáciách s cieľom získať výhodnejšie kontrakty na dodávku energií v rokoch 2026 a 2027. Takisto od nej požadovali predstavenie záväzného materiálu o úspore tepla, plynu a elektrickej energie v štátnej správe a podriadených organizáciách o 15 % v porovnaní so spotrebou za rok 2023 pre vykurovacie sezóny 2025/2026 a 2026/2027.
Ministra investícií a regionálneho rozvoja Samuela Migaľa (nezávislý) zase chceli vyzvať, aby na najbližšom rokovaní vlády predložil uznesenie zaväzujúce príslušné ministerstvá prehodnotiť končiace dohody o úrovni služieb v IT sektore (SLA zmluvy) a uzavrieť nové kontrakty tak, aby došlo k zníženiu výdavkov na tieto zmluvy.
Poslanci KDH plánovali vyzvať aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby na najbližšom rokovaní vlády predložil materiál upravujúci nariadenie vlády zakazujúce obstarávanie osobných vozidiel nad 40.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v rokoch 2026 a 2027, s výnimkou ekologických vozidiel.
Riešiť chceli aj zrýchlenie čerpania eurofondov. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preto plánovali uznesením vyzvať, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil materiál, ktorý zaviaže príslušné ministerstvá navýšiť čerpanie fondov Európskej únie tak, aby ich celkové čerpanie bolo v priemere každý mesiac do konca roka 2026 o 2 % vyššie.
