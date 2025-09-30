Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Ekonomika

Poslanci odmietli zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia

.
Na snímke Daňový úrad v Trenčíne. Foto: TASR

Zvyšovanie daní a odvodov podľa nich nie je riešením, ale problémom.

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Horná hranica daňového zaťaženia na Slovensku na úrovni 37 % hrubého domáceho produktu (HDP) sa nezavedie. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z dielne opozičnej SaS.

„Cieľom návrhu ústavného zákona je zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia. Predstavuje to zásadný krok pre zabezpečenie hospodárskej stability, ochranu podnikateľského prostredia a podporu blahobytu občanov. Slovenská republika sa nachádza na križovatke, kde narastajúce vysoké daňové zaťaženie ohrozuje konkurencieschopnosť našej ekonomiky, odrádza investorov a znižuje motiváciu k tvorbe hodnôt,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.

Zvyšovanie daní a odvodov podľa nich nie je riešením, ale problémom. Opoziční poslanci uviedli, že namiesto konsolidácie výdavkov a zvyšovania efektívnosti verejnej správy vláda siaha po vreckách občanov a podnikateľov. Takáto politika podľa nich oslabuje podnikateľské prostredie, brzdí hospodársky rast a oberá Slovensko o potrebnú dynamiku a konkurencieschopnosť.

Argumentovali, že v krajinách s nižšími daňovými sadzbami sa podniky častejšie rozhodujú investovať do nových projektov a technológií, čo prispieva k celkovému ekonomickému rastu. Vysoké dane ovplyvňujú aj rozhodovanie zamestnávateľov o prijímaní nových zamestnancov, čo má dlhodobý negatívny dopad na nezamestnanosť a celkovú životnú úroveň obyvateľstva, skonštatovali poslanci zo SaS.
.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma