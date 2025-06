Poslanci odmietli zavedenie predvyplnených daňových priznaní

Bratislava 3. júna (TASR) - Zavedenie predvyplnených daňových priznaní malo zjednodušiť proces ich podávania a znížiť administratívnu záťaž pre daňových poplatníkov. Zamestnávatelia by posielali finančnej správe (FS) detailnejšie mesačné prehľady, čo by umožnilo zber údajov za jednotlivých zamestnancov už počas roka. Navrhovala to skupina poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v novele zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



„Navrhovaný zákon mení proces tak, že zamestnávatelia budú posielať mesačné prehľady vo vyššej granularite, t. j. za jednotlivých zamestnancov vrátane potrebných údajov pre výpočet daňového bonusu. To umožní FS predvyplniť daňovníkom daňové priznanie údajmi o príjmoch zo závislej činnosti a údajmi na výpočet daňového bonusu na základe prehľadov, ktoré FS v priebehu roka poskytujú zamestnávatelia,“ navrhli opoziční poslanci.



Daňovníci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, tak mali mať v osobnej internetovej zóne na portáli FS k dispozícii už predvyplnené údaje o príjmoch zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, vrátane potrebných príloh, 30 dní pred termínom na podanie daňového priznania. Tieto údaje by si daňovníci následne skontrolovali, prípadne doplnili, a daňové priznanie podali elektronicky, alebo by si formulár vytlačili a podali priznanie papierovo.



Novela mala podľa predkladateľov zjednodušiť proces podávania daňových priznaní a zároveň zlepšiť efektívnosť daňového systému vďaka detailnejšiemu monitorovaniu príjmov a transakcií. Okrem toho mal systém predvyplnených daňových priznaní priniesť zvýšenú presnosť údajov a minimalizovanie chýb v daňových priznaniach.