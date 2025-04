Poslanci odmietli zaviazať vládu, aby informovala o PP Šurany

Bratislava 15. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR neschválila uznesenie, ktorým chceli opoziční poslanci Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Marián Čaučík (KDH) zaviazať vládu, aby poskytla informácie o investičnom zámere vybudovania priemyselného parku (PP) v Šuranoch.



Návrh podaný ešte v minulom roku požadoval, aby vláda do 30 dní od prijatia uznesenia informovala NR SR o dôvodoch, na základe ktorých sa rozhodla umiestniť priemyselný park Šurany v oblasti s najúrodnejšou poľnohospodárskou pôdou. V rovnakom termíne mala vláda podať správu o procese vyvlastňovania pozemkov v oblasti výstavby priemyselného parku Šurany a výške náhrady poskytnutej za tieto pozemky, a tiež o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti so zámerom výstavby priemyselného parku zameraného na výrobu batérií.



„S prihliadnutím na obavy obyvateľstva o vplyv na životné prostredie a s prihliadnutím na rozsah investície, ktorá je svojou veľkosťou investične významný zámer s potencionálne veľkými dosahmi na život a zdravie obyvateľstva, je potrebné vyhodnotiť vplyv výstavby samotnej baterkárne, nielen vplyv na životné prostredie pri príprave priemyselného parku,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k navrhovanému uzneseniu.



Gigafabrika na výrobu batérií do elektromobilov má byť postavená v Šuranoch na ploche 95 hektárov. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. Ostrý štart výroby s postupným škálovaním do plného rozsahu je podľa oficiálnej stránky GIB - Gotion InoBat Batteries naplánovaný na január 2027.