Poslanci odmietli zvýšiť ochranu odborárskych predákov
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania návrh opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) na novelizáciu Zákonníka práce. Tá mala zvýšiť ochranu členov a členiek výkonných výborov odborov pred výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov tak, že pracovný pomer by sa v takomto prípade považoval za trvajúci až do rozhodnutia súdu.
Predkladateľka návrh odôvodnila rastúcim tlakom na odborových predákov v spoločnostiach naprieč všetkými sektormi hospodárstva, ktorý podľa nej niekedy prerastá až do šikany.
„Odborárom sú kladené prekážky či už vo výkone pridelenej práce, napríklad zamestnávateľ svojvoľne zamedzí zamestnancovi vstup na pracovisko, ale aj v ich odborárskych aktivitách, napríklad zamestnávateľ neuznáva zákonné právo na čas venovať sa len odborárskej činnosti. V prípade, že toto hostilné správanie nemá žiaduci odstrašujúci efekt voči odborárom, zamestnávatelia v niektorých prípadoch pristupujú k ich prepusteniu - spravidla sa to týka predsedu/predsedníčky odborovej organizácie,“ uviedla poslankyňa v dôvodovej správe.
Prax podľa Petrík ukázala, že súdy často v pracovno-právnych sporoch rozhodujú neprimerane dlho, a tým sa ochrana odborárov v rámci súčasného znenia Zákonníka práce stáva nedostatočnou. Súčasná právna úprava vytvára stav, v ktorom je pre zamestnávateľa výhodnejšie nezákonne ukončiť pracovný pomer s odborovým predákom aj bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, pričom takáto výpoveď je považovaná za okamžite platnú, zhodnotila predkladateľka.
Tým, že by sa považoval pracovný pomer za trvajúci a zamestnávateľ by musel platiť odborárskemu predákovi náhradu mzdy, by sa bremeno dokazovania na súde prenieslo na zamestnávateľa. „Bude musieť preukázať, že prepustenie člena odborového orgánu bolo založené na zákonom stanovených dôvodoch, ktoré sa zhodujú s realitou, napríklad závažné porušenie pracovnej disciplíny,“ dodala poslankyňa.
