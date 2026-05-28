Poslanci odobrili novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
Nová legislatíva má byť účinná od 15. júla.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Súčasťou novej legislatívy je aj úprava poskytovania a použitia prostriedkov z Modernizačného fondu vo forme nenávratného finančného príspevku. Poslanci ju prijali v rámci pozmeňujúcich návrhov prijatých v parlamentných výboroch.
Dopĺňa sa možnosť, aby komisia pre Modernizačný fond určila aj výšku prostriedkov z tohto fondu, ktoré budú príjmom príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom životného prostredia SR a ktorá ich použije najmä na financovanie schváleného investičného zámeru Modernizačného fondu. Ide o dotačnú schému určenú na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií skleníkových plynov v domácnostiach s nízkymi príjmami, ktorá nadväzuje na pilotnú výzvu z plánu obnovy a odolnosti.
Úprava má podporovať plnenie cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetickej efektívnosti budov a zmierňovania energetickej chudoby domácností. Nová legislatíva vytvára právny rámec potrebný pre riadne financovanie podporných schém, ktoré pokračujú v existujúcich programoch na obnovu rodinných domov, „a zároveň zabezpečuje transparentný a právne istý mechanizmus pohybu a čerpania prostriedkov Modernizačného fondu“.
Upravuje sa aj proces poskytovania nenávratného finančného príspevku, pravidlá zverejňovania informácií, podávanie žiadostí podľa výzvy, ako aj povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov, pričom výslovne ustanovuje, že na nenávratný finančný príspevok nevzniká právny nárok.
Nová legislatíva mení aj zákon o Environmentálnom fonde. Rozšíri sa možnosť financovania úhrady nákladov na odborné a administratívne zabezpečenie aj pre príspevkovú organizáciu, ktorá je priamo zodpovedná za implementáciu schváleného investičného zámeru z Modernizačného fondu na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií skleníkových plynov v domácnostiach s nízkymi príjmami. „Keďže z prostriedkov Modernizačného fondu nie je možné v plnom rozsahu zabezpečiť financovanie takýchto nákladov, navrhuje sa, aby ich bolo možné financovať z výnosov získaných z dražieb kvót, ktoré sú zdrojom Environmentálneho fondu,“ uviedli poslanci v odôvodnení.
