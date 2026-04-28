Poslanci odštartovali rokovanie, debatujú o voľbe zo zahraničia
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 49. parlamentnej schôdze. Pokračujú v debate o návrhu úpravy voľby zo zahraničia, za ktorým stojí koaličný Smer-SD. Do písomnej rozpravy je prihlásených ešte 22 rečníkov, následne bude možné prihlásiť sa ústne.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Suma sa má po novom odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy.
V utorok sa bude v parlamente aj hlasovať o prebratých návrhoch. Zákonodarcovia by mali rozhodovať napríklad o novele, ktorá má v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády (ÚV) SR na výstavbu zmeniť dobu udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov zo súčasných desiatich na päť rokov.
