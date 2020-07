Poslanci odštartovali rokovanie novelou o štátnom rozpočte na rok 2020

Bratislava 14. júla (TASR) - Nová vláda musela v dôsledku koronakrízy pripraviť rôzne opatrenia. Už vtedy rezort financií avizoval, že štátny rozpočet budú musieť upraviť. Uviedol to v úvode piateho rokovacieho dňa 9. schôdze Národnej rady (NR) SR minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



"Ide o novelu zákona, netvoríme nový rozpočet, pracujeme s tým, čo nám naši predchodcovia zanechali. Potrebujeme opraviť čísla, ktoré už v súčasnosti nie sú reálne," zdôvodnil Heger návrh na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s novelou zákona o štátnom rozpočte. Pandémia podľa neho spôsobila, a ešte stále spôsobuje, rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku. Je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo SR. "Potrebujeme reagovať na zmenu čísiel, preto navrhujeme prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní," podotkol Heger.



Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) tiež pripustil, že koronakríza ovplyvní výdavky. "Nepríjemným prekvapením bolo, v akom štýle vláda schválila novelu o štátnom rozpočte. Mal rozsah štyroch A4, čo ma šokovalo," povedal Kamenický, ktorý očakával, že vláda priblíži opatrenia, ktoré chce robiť. "Vláda netuší, na čo ide peniaze vynaložiť. Čísla lezú 'ako z chlpatej deky', ale konkrétne veci nevidieť. Transparentnosť považujem v tomto návrhu za nulovú," myslí si Kamenický. Očakáva, ako sa bude vláde dariť napĺňať príjmy, či sa bude znižovať daňová medzera na dani z pridanej hodnoty. "Horší je nárast výdavkov štátneho rozpočtu. Deficit má stúpnuť na 12 miliárd eur, to sú obrovské čísla, za ktorými nevidíme obsah. Tento rozpočet je ako veľký nafúknutý balón," tvrdí Kamenický.



Novela zákona o štátnom rozpočte zohľadňuje hotovostný výpadok daňových ako aj nedaňových príjmov kapitol štátneho rozpočtu v celkovej sume 1,4 miliardy eur. Celkové výdavky sa zvyšujú o takmer 7,8 miliardy eur, pričom dôvody zvýšenia je podľa rezortu financií možné rozdeliť do dvoch okruhov. Prvým sú výdavky priamo súvisiace s pandémiou nového koronavírusu v sume 4,9 miliardy eur a druhým okruhom sú výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov v sume 2,9 miliardy eur. "Úpravami príjmov a výdavkov sa zvyšuje hotovostný schodok o 9,2 miliardy eur," vyčíslil rezort financií. Celkové príjmy štátneho rozpočtu tak majú dosiahnuť 14,4 miliardy eur namiesto 15,8 miliardy eur a celkové výdavky majú dosiahnuť 26,3 miliardy eur namiesto pôvodne schválených 18,5 miliardy eur. Schodok má byť celkovo na úrovni takmer 12 miliárd eur namiesto rozpočtovaných 2,8 miliardy eur.



Parlament bude o návrhu na skrátený režim hlasovať okamžite po skončení rozpravy.