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Poslanci odvolávanie S. Migaľa opäť nezačali, skúsia to ešte raz
Odvolávanie Migaľa iniciovalo minulý týždeň opozičné PS, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci v utorok popoludní ani na tretí pokus nezačali rokovať na mimoriadnej 59. schôdzi Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Prezentovalo sa iba 57 zákonodarcov, na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Štvrtý pokus budú mať o hodinu. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.
Odvolávanie Migaľa iniciovalo minulý týždeň opozičné PS, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministra kritizujú najmä za kauzu okolo obnovy portálu Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur. Podľa predkladateľov však pochybil aj pri výzve z plánu obnovy za takmer 60 miliónov eur na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Vyčítajú mu aj žalostný stav čerpania eurofondov.
Migaľ označil návrh na jeho odvolanie za „lacné a trápne opozičné politické divadlo“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Cieľom opozície podľa MIRRI nie je riešenie problému portálu Slovensko.sk, ktorý je v kritickom stave, ale iba spôsobiť chaos a jeho prípadné zlyhanie.
Odvolávanie Migaľa iniciovalo minulý týždeň opozičné PS, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministra kritizujú najmä za kauzu okolo obnovy portálu Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur. Podľa predkladateľov však pochybil aj pri výzve z plánu obnovy za takmer 60 miliónov eur na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Vyčítajú mu aj žalostný stav čerpania eurofondov.
Migaľ označil návrh na jeho odvolanie za „lacné a trápne opozičné politické divadlo“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Cieľom opozície podľa MIRRI nie je riešenie problému portálu Slovensko.sk, ktorý je v kritickom stave, ale iba spôsobiť chaos a jeho prípadné zlyhanie.