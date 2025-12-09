< sekcia Ekonomika
Poslanci okolo Huliaka nepodporia zvýšenie DPH pre sociálne podniky
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NRSR) okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezvislý) nesúhlasia s navrhovaným zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky z 5 % na 19 %. Tento návrh v rámci novely zákona o DPH preto nepodporia, informoval o tom v utorok na tlačovej besede poslanec Roman Malatinec.
„V súvislosti s naším postojom pri zvyšovaní DPH pre sociálne podniky dôrazne odmietame špekulácie o vydieraní a podpore podvodníkov. Jednoducho s týmto návrhom vecne nesúhlasíme, pretože poškodzuje obce a mestá na vidieku a žiadame koaličných partnerov, aby sme spoločne hľadali riešenia,“ povedal Malatinec. Zároveň požiadal o vyňatie príslušných bodov zo spoločnej správy k novele zákona, aby získali čas na odbornejšiu diskusiu.
Starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý informoval, že sociálny podnik v ich obci zamestnáva 25 ľudí, z toho 15 zdravotne znevýhodnených. „To znamená, že predmetom až 60 % činnosti nášho sociálneho podniku je poskytovať služby, ktoré sa výsostne dotýkajú každodenného života našich obyvateľov,“ uviedol starosta. Ak by tieto návrhy, ktoré sú v parlamente, prešli, podľa neho by sociálne podniky padli na zem.
„Poskytujeme základné služby, zberáme si sami smeti. Jednoducho šetríme veľké finančné prostriedky a vlastne sa to odrazí na poplatku, ktorý platia ľudia,“ dodal Hlavatý s tým, že konsolidácia znova najviac postihuje obyčajných ľudí.
