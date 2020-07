Poslanci okolo Pellegriniho chcú rast minimálnej mzdy a 13. dôchodky

Bratislava 14. júla (TASR) – Odídenci z opozičnej strany Smer-SD okolo Petra Pellegriniho (nezaradený) vyzývajú súčasnú vládu, aby nemenila vzorec pri minimálnej mzde, ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, a rovnako ju vyzývajú, aby našla zdroje na vyplatenie 13. dôchodkov v tomto roku.



Vláda avizovala, že v stredu (15. 7.) oznámi opatrenia na podporu rodín, študentov a zdravotne ťažko postihnutých. Podľa Pellegriniho však plánuje kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zásah do dvoch kľúčových opatrení, ktoré ešte zaviedla bývalá vláda. Jedným z nich sú 13. dôchodky. "Od volieb sme počuli množstvo výhovoriek - prečo koalícia nechce, alebo nemôže splniť tento záväzok štátu voči seniorom. V stredu sa pravdepodobne dozvieme, že 13. dôchodky tak, ako ich ustanovuje zákon, tento rok vyplatené nebudú a že budú možno vyplatené v nejakej inej forme, ale určite nebudú plnohodnotné 13. dôchodky," tvrdí Pellegrini. Paradoxne, vláda podľa jeho slov tieto zmeny oznámi po tom, ako v parlamente prejde novela zákona o štátnom rozpočte, ktorá počíta s vyšším schodkom v tomto roku. "Tejto zmene rozumiem vzhľadom na vývoj ekonomiky a krízu, ale pripomínam, že Slovensko má hospodáriť s rozpočtom mínus 12 miliárd eur a na jeho vykrytie si bude musieť požičať skoro 8 miliárd eur. Ako je možné, že sa nenájde 400 miliónov eur, ktoré sú potrebné na vyplatenie 13. dôchodkov?" pýta sa Pellegrini



Podľa neho chce vláda chce pokriviť aj dočasnú valorizáciu minimálnej mzdy podľa vzorca, ktorý sa použije, ak sa na výške nedohodnú sociálni partneri. "Tento automat chce vláda zrušiť a odstrihnúť od nej aj príplatky za prácu nadčas, cez sviatky a víkend. Súčasnej vládnej koalícii chýba akékoľvek sociálne cítenie,“ myslí si Pellegrini.



Nezaradení poslanci okolo Pellegriniho preto vyzývajú vládu, aby tieto zmeny nerobila. "Vyzývame vládu, aby našla 400 miliónov eur a vyplatila plnohodnotný 13. dôchodok. Zároveň vyzývame vládu, aby zajtrajším dňom nezačala legislatívny proces s cieľom zmeniť automat pri minimálnej mzde," vyhlásil Pellegrini.



Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) je presvedčený, že pri minimálnej mzde robí rezort práce ústupky zamestnávateľom. "Je nám veľmi ľúto, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ustupuje zamestnávateľom na úkor zamestnancov, lebo inak sa jeho postup hodnotiť nedá. Náklady na zamestnanca sú neporovnateľne nižšie ako priemer v Európskej únii a, naopak, zisky firiem sú neporovnateľne vyššie v porovnaní s vyspelými západnými štátmi," tvrdí Tomáš. Tiež upozornil na to, že hnutie Sme rodina, ktoré je súčasťou vládnej koalície, hlasovalo v parlamente sa zavedenie 13. dôchodku. "Peniaze je potrebné ľuďom dať a pomôcť tak ekonomike. Celé hnutie Sme rodina hlasovalo za 13. dôchodok a zároveň hlasovali za zákon o minimálnej mzde. Títo ľudia hlasovali za sociálne opatrenia spolu s bývalou vládou a teraz ich idú v rozpore so svojimi predvolebnými sľubmi rušiť," dodal Tomáš.