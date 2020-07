Poslanci okolo Pellegriniho nesúhlasia s navrhovanou minimálnou mzdou

Bratislava 16. júla (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho nesúhlasia s navrhovanou minimálnou mzdou ani so zavedením štartovacej minimálnej mzdy. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovom brífingu. Minimálna mzda na rok 2021 má byť vo výške 620 eur, čo je o 36 eur menej, ako nastavil automat na zvyšovanie minimálnej mzdy, prijatý za minulej vlády. Ako dodali nezaradení zákonodarcovia, sú v úzkom kontakte s odborármi a v kontexte tohto zákona zvážia jeho podanie na Ústavný súd.



Ako upozornil Erik Tomáš, za návrh zákona o minimálnej mzde z dielne Smeru-SD zahlasoval aj terajší predseda NR SR Boris Kollár a aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (obaja Sme rodina). Ten istý minister minimálnu mzdu teraz znižuje.



Na margo štartovacej minimálnej mzdy poslanci uviedli, že je to znovu krok smerom k zamestnávateľom na úkor zamestnancov. „Vieme si predstaviť, že dlhodobo nezamestnaného človeka zamestnajú podnikatelia na jeden rok za nižšiu minimálnu mzdu, potom ho zase vymenia za iného zamestnanca a podobne,“ uviedol Tomáš.



Podľa nezaradených poslancov je tento krok ďalším podvodom na voličoch, a to predovšetkým na voličoch hnutia Sme rodina, ktoré má pod palcom rezort práce. Poslanci avizujú, že budú proti akýmkoľvek zásahom do zákona o zvyšovaní minimálnej mzdy. „Nedovolíme, aby ľudia na budúci rok dostali menej ako 656 eur,“ prehlásili zákonodarcovia.



Poslanec Richard Raši na tlačovej konferencii tiež reagoval na nepodporenie antibyrokratického zákona. Podľa neho takto vláda minula 18 miliónov eur z vreciek občanov, ktoré mohli ušetriť na poplatkoch a čase, ktorý strávia pri vybavovaní rozličných potvrdení a žiadostí. Štát takto podľa neho robí z občanov naďalej poštárov. „Keby tento zákon prešiel, tak by podnikatelia pri verejnom obstarávaní nemuseli nosiť takmer žiadne potvrdenie, pokiaľ by nešlo o špeciálne obstarávania,“ uviedol Raši. Zákonom sa malo rušiť predkladanie niektorých dokladov, ktoré ročne nosia občania na úrady až 1,7 miliónkrát.