Poslanci OĽaNO chcú zjednodušiť prístup postihnutým k sociálnym bytom

Bratislava 18. novembra (TASR) - Poslanci opozičného hnutia OĽaNO chcú uľahčiť ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP) získanie podpory na získanie sociálneho bývania. Navrhujú zmeniť limit výšky príjmu ŤZP, resp. domácnosti, v ktorej takýto človek žije. Do parlamentu predložili novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorou by sa mali poslanci zaoberať na novembrovej schôdzi.



Cieľom novely zákona je zmierniť podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte vo vzťahu k príjmu domácnosti žiadateľa o takéto bývanie. "Práve limit výšky príjmu domácnosti, v ktorej žije aj ŤZP s obmedzenou mobilitou, často vytvára nezmyselnú prekážku, keď dôsledkom vyššieho príjmu stráca nárok na prispôsobené bývanie (napr. bezbariérový byt) a kvôli nedostatku iného bývania rovnakého druhu si nemôže nájsť bývanie adekvátne ich príjmu," vysvetľujú zámer novely poslanci v predkladacej správe.



V súčasnosti nastavené limity sú podľa poslancov nízke, keďže príjem nesmie presiahnuť 4-násobok sumy životného minima. "Naň dopláca tá časť ŤZP, ktoré sa snažia žiť aktívne, resp. domácnosť, v ktorej takáto osoba žije, pričom otázka bývania je jedna z najkomplikovanejších aj pre ľudí bez zdravotného postihnutia, keďže systém podpory nie je zameraný na bývanie," tvrdia poslanci. Preto navrhujú zvýšiť limit príjmu takejto domácnosti až na 8-násobok sumy životného minima.



Týkať sa to má domácností, v ktorých žije ŤZP, ktorého chronický stav má za následok nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi, ale najmä bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility. Nárok na poskytnutie sociálneho bývania by tak mali aj osoby, ktorým doteraz neprináležal. "V oblasti bývania sú najviac dotknutou skupinou ŤZP osoby s obmedzenou mobilitou, pretože práve v ich prípade sú nároky na obydlie najviac špecifické. Ide o bezbariérovosť bytu, ale aj o nevyhnutné stavebné úpravy či o priestrannosť bytu," priblížili poslanci.