Poslanci otvorili rokovanie pokračovaním diskusie o daňovom bonuse

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili v utorok 16. rokovací deň 9. schôdze pokračovaním diskusie o návrhu novely zákona o dani z príjmov. Predložili ho opoziční poslanci z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ.



Matky detí do 15 rokov by mohli podľa návrhu získať nový daňový bonus v sume 100 eur mesačne. Platili by tak nižšiu daň z príjmu. Nárok na nový bonus by mala matka vyživovaného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov.



Zákonodarcov následne čakajú ďalšie neprerokované body programu. Ide napríklad o návrh novely zákona o 13. dôchodku, o dani z príjmov a sociálnom poistení, či zákona o cenách. O 11. hodine by mali poslanci po dlhšom čase hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Keďže nehlasovali viac ako týždeň, čaká ich niekoľko desiatok návrhov.