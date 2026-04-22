Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Poslanci po technických problémoch už začali rokovať

Na snímke poslanci Národnej rady SR (NR SR) počas 49. schôdze NR SR v Bratislave 14. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR po technických problémoch od stredajšieho rána začala popoludní už rokovať v rámci šiesteho dňa aktuálnej 49. schôdze. Poslanci sa aktuálne venujú termínovanému vládnemu návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Novelu odôvodnil šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD). Do katastrálneho zákona sa má zaviesť k určitým druhom osobných údajov evidovaných v katastri, zverejneným na katastrálnych portáloch, povinná autentifikácia, respektíve registrácia. Údaje z tejto autentifikácie, respektíve registrácie budú môcť byť použité pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

Po prerokovaní novely katastrálneho zákona má nasledovať vládny návrh novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
