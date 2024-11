Poslanci pokračujú druhý deň v diskusii o rozpočte na budúci rok

Bratislava 29. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode štvrtého rokovacieho dňa aktuálnej 23. schôdze pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Rozpravu začali už vo štvrtok (28. 11.) ráno a venovali jej väčšinu dňa.



Z takmer 30 zákonodarcov prihlásených do diskusie písomne čaká na svoje vystúpenie ešte necelá polovica. Po nich sa môžu ďalší prihlásiť do rozpravy ústne. V piatok sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie je naplánované budúci týždeň v utorok (3. 12.).



Deficit verejných financií má podľa návrhu predloženého vládou v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. V rozpočte by mali poslanci spraviť ešte mierne zmeny, ktoré by však nemali ovplyvniť celkový deficit.