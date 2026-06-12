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Poslanci pokračujú v debate o návrhu k stanoviskám SR k návrhom EÚ
Za úpravou stojí koaličná SNS, chce ňou presadiť zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piatkové rokovanie 52. schôdze. V úvode prešli návrh na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Následne sa vrátili k diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ.
Za úpravou stojí koaličná SNS, chce ňou presadiť zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu.
Poslanci by sa po skončení diskusie o tomto bode mali dostať k rozprave o návrhu na úpravu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Hlasovať sa v piatok nebude, najbližšie hlasovanie čaká parlament až na budúci týždeň.
Za úpravou stojí koaličná SNS, chce ňou presadiť zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu.
Poslanci by sa po skončení diskusie o tomto bode mali dostať k rozprave o návrhu na úpravu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Hlasovať sa v piatok nebude, najbližšie hlasovanie čaká parlament až na budúci týždeň.