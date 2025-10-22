< sekcia Ekonomika
Poslanci pokračujú v diskusii o hazardných hrách
Podľa návrhu by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu poobede pokračujú v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách. Rozpravu otvorili v utorok (21. 10.) podvečer a predmetnému návrhu sa následne venovali väčšinu stredajšieho doobedia. V rozprave vystúpili zatiaľ najmä opoziční poslanci. Tí kritizujú podporu hazardu v SR, ktorú podľa nich táto novela prináša, a to aj na úkor bežných občanov.
