Poslanci pokračujú v diskusii o rozpočte na budúci rok

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok na aktuálnej 23. schôdzi pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Diskusia o rozpočte pokračuje po mimoriadnej schôdzi o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), v rámci ktorej neboli poslanci uznášaniaschopní. Rozpravu o návrhu rozpočtu začali už minulý štvrtok (28. 11.) ráno a pokračovali po zvyšok minulého týždňa.



Všetci poslanci, ktorí boli do diskusie prihlásení písomne, už skončili svoje vystúpenia. V rámci rozpravy reagoval na viaceré výhrady opozície aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Pokračujú ústne prihlásení poslanci, pričom vystúpiť by malo ešte päť zákonodarcov. V pondelok sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie je naplánované na utorok (3. 12.).



Deficit verejných financií má podľa návrhu predloženého vládou v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. V rozpočte by mali poslanci spraviť ešte mierne zmeny, ktoré by však nemali ovplyvniť celkový deficit.