Poslanci pokračujú v rozprave ku štátnemu rozpočtu 2026 aj po 20.00 h
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR aj po 20.00 h pokračujú v rozprave o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Stredajšie rokovanie o tomto bode by malo trvať maximálne do polnoci.
Predĺženie diskusie k rozpočtu v prípade potreby po 20.00 h, maximálne do polnoci, si parlament schválil v stredu poobede na návrh koalície. Platí okrem stredy aj pre štvrtok (16. 10.). Ak by sa rozprava o tomto bode v daných dňoch ukončila medzi 20.00 h a polnocou, o ďalších návrhoch by sa začalo rokovať až na druhý deň ráno.
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň. Vystupujú zatiaľ písomne prihlásení, následne sa bude možné ešte prihlásiť ústne.
Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.
